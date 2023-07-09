UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ продвигаются на Мелитополь и Бердянск, оккупанты атакуют на Донбассе – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
09.07.2023, 20:10
ВСУ продвигаются на Мелитополь и Бердянск, оккупанты атакуют на Донбассе – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки здесь произошли 27 боевых столкновений. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным Генштаба, россияне предпринимали попытки наступательных операций на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях, но везде были отбиты.

На Запорожском и Херсонском направлениях основные усилия противника сводятся к тому, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ. Силы обороны Украины продолжают наступательную операция на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на взятых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация за сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артиллерийских расчета на огневых позициях и две станции РЭБ.

Читайте также: Генштаб: Россия безуспешно наступает на востоке. Силы обороны продвигаются на юге – карта

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Генштаб ВСУвойнанаступлениесводка генштаба
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 