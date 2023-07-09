ВСУ продвигаются на Мелитополь и Бердянск, оккупанты атакуют на Донбассе – Генштаб

Оккупанты сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, за сутки здесь произошли 27 боевых столкновений. Об этом сообщает в вечерней сводке Генштаб ВСУ.

Объясняем сложные вещи простыми словами – подписывайся на наш YouTube

По данным Генштаба, россияне предпринимали попытки наступательных операций на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском, Шахтерском направлениях, но везде были отбиты.

На Запорожском и Херсонском направлениях основные усилия противника сводятся к тому, чтобы предотвратить дальнейшее продвижение ВСУ. Силы обороны Украины продолжают наступательную операция на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на взятых рубежах, ведут контрбатарейную борьбу.

Украинская авиация за сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава оккупантов. Ракетные войска и артиллерия поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артиллерийских расчета на огневых позициях и две станции РЭБ.

Читайте также: Генштаб: Россия безуспешно наступает на востоке. Силы обороны продвигаются на юге – карта

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.