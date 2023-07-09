Генштаб: Россия безуспешно наступает на востоке. Силы обороны продвигаются на юге – карта

Российские оккупанты наступают, в частности, в районе Сватово, Кременной и Донецка на востоке, Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что за сутки в Донецкой области произошло более 30 боевых столкновений. В районе Сватово враг пытался наступать у Берестово, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.

В районе Кременной в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, успеха не имел.

В районе Донецка противник наступал в районе Новокалиново, Степного, Первомайского и Невельского, Силы обороны отбились.

На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отбили все атаки в районе города Марьинка.

На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе Донецкой области.

Силы обороны продолжают наступать на Мелитополь и Бердянск, закрепляются, бьют по врагу, ведут контрбатарейную борьбу. Захватчики прилагают усилия для срыва операции ВСУ.

Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по району сосредоточения личного состава, четыре по зенитно-ракетным комплексам и один по пункту управления. Уничтожены 10 разведывательных беспилотников.

Ракетчики и артиллеристы поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских средств на позициях, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы.

В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.

За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.

Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.

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