Генштаб: Россия безуспешно наступает на востоке. Силы обороны продвигаются на юге – карта
Российские оккупанты наступают, в частности, в районе Сватово, Кременной и Донецка на востоке, Вооруженные Силы Украины продолжают наступать на Бердянск и Мелитополь на юге. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
Военные заявляют, что за сутки в Донецкой области произошло более 30 боевых столкновений. В районе Сватово враг пытался наступать у Берестово, Новоселовского и Стельмаховки Луганской области.
В районе Кременной в течение суток противник вел штурмовые действия и пытался вытеснить украинские войска с занимаемых позиций в районе Веселого Донецкой области, успеха не имел.
В районе Донецка противник наступал в районе Новокалиново, Степного, Первомайского и Невельского, Силы обороны отбились.
На Марьинском направлении, под вражеским огнем артиллерии, наши защитники отбили все атаки в районе города Марьинка.
На Шахтерском направлении противник вел безуспешные наступательные действия в Благодатном районе Донецкой области.
Силы обороны продолжают наступать на Мелитополь и Бердянск, закрепляются, бьют по врагу, ведут контрбатарейную борьбу. Захватчики прилагают усилия для срыва операции ВСУ.
Украинская авиация за сутки нанесла семь ударов по району сосредоточения личного состава, четыре по зенитно-ракетным комплексам и один по пункту управления. Уничтожены 10 разведывательных беспилотников.
Ракетчики и артиллеристы поразили склад боеприпасов, 11 артиллерийских средств на позициях, три средства противовоздушной обороны и две станции радиоэлектронной борьбы.
- В ВСУ сообщили, что на востоке против Украины воюют около 180 000 россиян, 50 000 из них сосредоточены на Бахмутском направлении.
- За прошедшую неделю Силы обороны освободили от россиян 9 кв. км к востоку и 28,4 кв. км к югу, сообщили в Минобороны.
- Ситуация под Бахмутом снова обострилась, позиции переходят из рук в руки – Минобороны.
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