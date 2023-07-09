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Генштаб: Росія безуспішно наступає на сході. Сили оборони просуваються на півдні – карта

Этот материал также доступен на русском
09.07.2023, 07:20
Генштаб: Росія безуспішно наступає на сході. Сили оборони просуваються на півдні – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Російські окупанти наступають зокрема у районі Сватового, Кремінної та Донецька на сході, Збройні Сили України продовжують наступати на Бердянськ та Мелітополь на півдні. Про це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові заявляють, що за добу на Донеччині сталося понад 30 бойових зіткнень. У районі Сватового ворог намагався наступати біля Берестового, Новоселівського і Стельмахівки Луганської області.

Карта: deepstate

У районі Кремінної протягом доби противник вів штурмові дії та намагався витіснити українські війська із займаних позицій в районі Веселого Донецької області, успіху не мав.

Карта: deepstate

У районі Донецька противник наступав у районі Новокалинового, Степового, Первомайського та Невельського, Сили оборони відбилися.

Карта: deepstate

На Мар’їнському напрямку, під ворожим вогнем артилерії, наші захисники відбили усі атаки в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні наступальні дії в районі Благодатного Донецької області.

Карта: deepstate

Сили оборони продовжують наступати на Мелітополь та Бердянськ, закріплюються, б'ють по ворогові, ведуть контрбатарейну боротьбу. Загарбники докладають зусиль для зриву операції ЗСУ.

Українська авіація за добу завдала сім ударів по району зосередження особового складу, чотири — по зенітно-ракетних комплексах та один по пункту управління. Знищено 10 розвідувальних безпілотників.

Ракетники та артилеристи вразили склад боєприпасів, 11 артилерійських засобів на позиціях, три засоби протиповітряної оборони та дві станції радіоелектронної боротьби.

  • У ЗСУ повідомили, що наразі на сході проти України воюють близько 180 000 росіян, 50 000 з них зосереджені на Бахмутському напрямку.
  • Упродовж минулого тижня Сили оборони звільнили від росіян 9 кв. км на сході та 28,4 кв. км на півдні, повідомили у Міноборони.
  • Ситуація під Бахмутом знову загострилася, позиції переходять з рук в руки – Міноборони. 

Читайте також: Кліщіївка. Генштаб: ЗСУ мають частковий успіх під Бахмутом, закріплюються — карта боїв

Мілана Головань
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