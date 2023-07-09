ЗСУ просуваються на Мелітополь та Бердянськ, окупанти атакують на Донбасі – Генштаб

Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, за добу тут сталося 27 бойових зіткнень. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

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За даними Генштабу, росіяни робили спроби наступальних операцій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках, але всюди їх було відбито.

На Запорізькому та Херсонському напрямах основні зусилля противника зводяться до того, щоб запобігти подальшому просуванню ЗСУ. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на узятих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація за добу завдала одного удару по району зосередження особового складу окупантів. Ракетні війська та артилерія вразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два артилерійські розрахунки на вогневих позиціях та дві станції РЕБ.

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