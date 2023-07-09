RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
Промокоди
ОСАГО
Вакансії
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

ЗСУ просуваються на Мелітополь та Бердянськ, окупанти атакують на Донбасі – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
09.07.2023, 20:10
ЗСУ просуваються на Мелітополь та Бердянськ, окупанти атакують на Донбасі – Генштаб - Фото
Фото - Facebook Генеральний штаб ЗСУ

Окупанти зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках, за добу тут сталося 27 бойових зіткнень. Про це повідомляє у вечірньому зведенні Генштаб ЗСУ.

Пояснюємо складні речі простими словами – підписуйся на наш YouTube

За даними Генштабу, росіяни робили спроби наступальних операцій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар'їнському, Шахтарському напрямках, але всюди їх було відбито.

На Запорізькому та Херсонському напрямах основні зусилля противника зводяться до того, щоб запобігти подальшому просуванню ЗСУ. Сили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямах, закріплюються на узятих рубежах, ведуть контрбатарейну боротьбу.

Українська авіація за добу завдала одного удару по району зосередження особового складу окупантів. Ракетні війська та артилерія вразили два райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, два артилерійські розрахунки на вогневих позиціях та дві станції РЕБ.

Читайте також: Генштаб: Росія безуспішно наступає на сході. Сили оборони просуваються на півдні – карта

Сергій Бережний
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війнаГенштаб ЗСУнаступзведення Генштабу
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 