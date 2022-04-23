UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ провели успешное контрнаступление под Харьковом: освобождены три населенных пункта

Цей матеріал також доступний українською
23.04.2022, 10:51
ВСУ провели успешное контрнаступление под Харьковом: освобождены три населенных пункта - Фото
Уничтоженная российская техника в Украине (фото - ОК "Восток")

Вооруженные силы Украины провели успешное контрнаступление под Харьковом, освобожден ряд населенных пунктов. Об этом сообщил в Telegram глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По его словам, ВСУ совершили успешное контрнаступление и вчера утром начали наступательные операции на врага, в течение дня шли ожесточенные бои.

Украинские военные выбили армию РФ из Безруков, Слатино, Прудянки Дергачевского района и закрепились на позициях, сообщил Синегубов.

ВСУ провели успешное контрнаступление под Харьковом: освобождены три населенных пункта

Глава ОВА добавил, что российские войска продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру Харькова и области. За сутки они нанесли 56 ударов – два человека погибли, 19 ранены.

Читайте также: Харьковская область. ВСУ уничтожили систему ПВО и реактивную артиллерию армии РФ

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ Харьков харьковская область олег синегубов дергачевский район безруки слатино прудянка
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 