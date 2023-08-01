С юга летят две группы Shahed, в воздушном пространстве Украины будут после полуночи — ВСУ

С территории России в сторону Украины вылетели две группы иранских ударных дронов Shahed-136/131, которые достигнут воздушного пространства Украины после полуночи. Об этом сообщили Воздушные силы Вооруженных Сил Украины.

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Как отмечается, пуски нескольких групп БПЛА типа Shahed зафиксированы из Приморско-Ахтарска.

"Ориентировочное время вхождения в воздушное пространство Украины – после полуночи. При объявлении воздушной тревоги – следуйте в укрытие", – говорится в сообщении.

Сообщается также об угрозе применения ударных БПЛА в Харьковской области.

В ночь на 1 августа армия России атаковала Харьков дронами-камикадзе Shahed-136, было три прилета, разрушено общежитие.

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