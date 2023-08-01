З півдня летять дві групи Shahed, у повітряному просторі України будуть після опівночі — ЗСУ

З території Росії у бік України вилетіли дві групи іранських ударних дронів Shahed-136/131, які досягнуть повітряного простору України після опівночі. Про це повідомили в Повітряних силах Збройних Сил України.

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Як зазначається, пуски кількох груп БПЛА типу Shahed зафіксовані з Приморсько-Ахтарська.

"Орієнтовний час входження в повітряний простір України – після опівночі. Під час оголошення повітряної тривоги – прямуйте в укриття", – йдеться у повідомленні.

Повідомляється також про загрозу застосування ударних БПЛА на Харківщині.

У ніч проти 1 серпня армія Росії атакувала Харків дронами-камікадзе Shahed-136, було три прильоти, зруйновано гуртожиток.

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