Росіяни атакували Харків дронами: три прильоти, зруйновано гуртожиток – там пожежа
У ніч проти 1 серпня армія Росії атакувала Харків дронами-камікадзе Shahed-136, у місті було видно спалахи та чутно вибухи. Про це повідомив як співрозмовник LIGA.net на місці, так і мер Ігор Терехов. Пізніше стало відомо, що є щонайменше три прильоти, зруйновано гуртожиток.
"Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три", – написав він у Telegram о 00:09 ночі.
Моніторинг Повітряних сил ЗСУ підтвердив, що місто зазнає атаки ворожими БПЛА.
00:20. Місцеві жителі чули характерний звук "мопеда" перед вибухами – це іранські барражуючі боєприпаси Shahed-136, які тепер виробляють і на території Росії.
00:40. Джерело LIGA.net у місті повідомило, що після вибухів "світло блимнуло, вимкнулося і увімкнулося". Місцеві пабліки пишуть про перебої з електроенергією та водопостачанням у певних районах.
00:49. На місці влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють, пише очільник ОВА Олег Синєгубов. Інформація про постраждалих не надходила.
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01:01. В місті щонайменше три прильоти, повідомив мер: усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи гуртожитку: там пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.
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