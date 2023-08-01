Росіяни атакували Харків дронами: три прильоти, зруйновано гуртожиток – там пожежа

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У ніч проти 1 серпня армія Росії атакувала Харків дронами-камікадзе Shahed-136, у місті було видно спалахи та чутно вибухи. Про це повідомив як співрозмовник LIGA.net на місці, так і мер Ігор Терехов. Пізніше стало відомо, що є щонайменше три прильоти, зруйновано гуртожиток.

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"Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три", – написав він у Telegram о 00:09 ночі.

Моніторинг Повітряних сил ЗСУ підтвердив, що місто зазнає атаки ворожими БПЛА.

00:20. Місцеві жителі чули характерний звук "мопеда" перед вибухами – це іранські барражуючі боєприпаси Shahed-136, які тепер виробляють і на території Росії.

ДОВІДКА. " . " Шахед " (Shahed-136, "Герань-2") – "безхвостий" баражувальний боєприпас у формі трикутного крила, він же дрон-камікадзе іранського виробництва. Довжина ~3 м, розмах ~2,2 м, вага ~200 кг, зокрема маса бойової частини ~40 кг. Дальність польоту невідома, але її вистачає на сотні кілометрів на висотах від десятків метрів та вище на швидкості ~170 км/год. Оснащений двотактним двигуном 50 к.с., чий "мопедний" звук складно сплутати з чимось іншим. Shahed-131 ("Герань-1") менший, має б/ч до 15 кг. Союзник російських терористів Іран передає РФ сотні "шахедів" для її геноцидної війни проти України, з 2023-го виробляють і в РФ. Вперше зафіксовано на фронті у вересні 2022-го біля Куп'янська.

00:40. Джерело LIGA.net у місті повідомило, що після вибухів "світло блимнуло, вимкнулося і увімкнулося". Місцеві пабліки пишуть про перебої з електроенергією та водопостачанням у певних районах.

00:49. На місці влучання виникла пожежа, всі екстрені служби працюють, пише очільник ОВА Олег Синєгубов. Інформація про постраждалих не надходила.

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01:01. В місті щонайменше три прильоти, повідомив мер: усі у середмісті, у густо населених районах. Один з дронів зруйнував два поверхи гуртожитку: там пожежа. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Вчора, опівночі 31 липня, по Харкову було завдано удару ракетами С-300 з Бєлгородської області РФ. Вранці того ж дня РФ вдарила двома балістичними ракетами по багатоповерхівці та навчальному закладу у Кривому Розі.

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