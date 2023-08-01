Россияне атаковали Харьков дронами, в городе взрывы
В ночь на 1 августа армия России атакует Харьков дронами-камикадзе, в городе видно вспышки и звуки взрывов. Об этом сообщил как собеседник LIGA.net на месте, так и мэр Игорь Терехов.
"Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три", – написал он в Telegram в 00:09 ночи.
Мониторинг Воздушных сил ВСУ подтвердил, что город подвергается атаке вражеских БПЛА.
00:20. Местные жители слышали характерный звук "мопеда" перед взрывами – это иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136, которые теперь производят и на территории России.
00:40. Источник LIGA.net в городе сообщил, что после взрывов "свет блымнул, выключился и включился". Местные паблики пишут о перебоях с электроэнергией и водоснабжением в определенных районах.
00:49. На месте попадания возник пожар, все экстренные службы работают, пишет глава ОВА Олег Синегубов. Информация о пострадавших не поступала.
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Вчера, в полночь 31 июля, по Харькову был нанесен удар ракетами С-300 из Белгородской области РФ. Утром в тот же день РФ ударила двумя баллистическими ракетами по многоэтажке и учебному заведению в Кривом Роге.
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