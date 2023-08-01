Россияне атаковали Харьков дронами, в городе взрывы

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В ночь на 1 августа армия России атакует Харьков дронами-камикадзе, в городе видно вспышки и звуки взрывов. Об этом сообщил как собеседник LIGA.net на месте, так и мэр Игорь Терехов.

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"Россияне атакуют Харьков дронами. Взрывы раздаются в Шевченковском районе. Уже три", – написал он в Telegram в 00:09 ночи.

Мониторинг Воздушных сил ВСУ подтвердил, что город подвергается атаке вражеских БПЛА.

00:20. Местные жители слышали характерный звук "мопеда" перед взрывами – это иранские барражирующие боеприпасы Shahed-136, которые теперь производят и на территории России.

СПРАВКА. " . " Шахед " (Shahed-136, "Герань-2") – "бесхвостый" барражирующий боеприпас в форме треугольного крыла, он же дрон-камикадзе иранского производства. Длина ~3 м, размах ~2,2 м, вес ~200 кг, в том числе масса боевой части ~40 кг. Дальность полета неизвестна, но ее хватает на сотни километров на высотах от десятков метров и выше на скорости ~170 км/ч. Оснащен двухтактным двигателем 50 л.с., чей "мопедный" звук сложно перепутать с чем-то другим. Shahed-131 ("Герань-1") меньше, имеет б/ч до 15 кг. Союзник российских террористов Иран передает РФ сотни "шахедов" для ее геноцидной войны против Украины, с 2023-го производится и в РФ. Впервые зафиксирован на фронте в сентябре 2022-го возле Купянска.

00:40. Источник LIGA.net в городе сообщил, что после взрывов "свет блымнул, выключился и включился". Местные паблики пишут о перебоях с электроэнергией и водоснабжением в определенных районах.

00:49. На месте попадания возник пожар, все экстренные службы работают, пишет глава ОВА Олег Синегубов. Информация о пострадавших не поступала.

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Вчера, в полночь 31 июля, по Харькову был нанесен удар ракетами С-300 из Белгородской области РФ. Утром в тот же день РФ ударила двумя баллистическими ракетами по многоэтажке и учебному заведению в Кривом Роге.

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