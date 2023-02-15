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ВСУ сбили российский Ка-52 на востоке, а россияне свозят раненых десятками грузовиков – ГШ

Цей матеріал також доступний українською
15.02.2023, 18:42
ВСУ сбили российский Ка-52 на востоке, а россияне свозят раненых десятками грузовиков – ГШ - Фото
Ка-52 (Скриншот видео)

В одну из больниц Луганской области россияне свезли 20 грузовиков с ранеными оккупантами, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Также военные сообщают, что украинские силы уничтожили очередной вертолет армии РФ.

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На восточном фронте украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

Ракетчики и артиллеристы ВСУ в течение суток поразили пункт управления оккупантов, три района сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов.

Генштаб сообщает, что в Старобельске Луганской области на территории хирургического корпуса местной больницы оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых россиян. Хирургический корпус полностью закрыт для гражданских.

"По состоянию на 11 февраля отмечено прибытие около 20 военных грузовых автомобилей с ранеными россиянами", – сообщает Генштаб.

Читайте также: Путин выступит с посланием 21 февраля. ГУР: Объяснит, почему россиянам нужно идти на убой

Оксана Житнюк
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