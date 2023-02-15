ВСУ сбили российский Ка-52 на востоке, а россияне свозят раненых десятками грузовиков – ГШ

В одну из больниц Луганской области россияне свезли 20 грузовиков с ранеными оккупантами, сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ. Также военные сообщают, что украинские силы уничтожили очередной вертолет армии РФ.

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На восточном фронте украинские защитники уничтожили российский вертолет Ка-52.

Украинская авиация в течение суток нанесла 11 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники РФ, а также пять ударов по позициям зенитно-ракетных комплексов россиян.

Ракетчики и артиллеристы ВСУ в течение суток поразили пункт управления оккупантов, три района сосредоточения живой силы и два склада боеприпасов.

Генштаб сообщает, что в Старобельске Луганской области на территории хирургического корпуса местной больницы оккупанты развернули военный госпиталь для лечения тяжелораненых россиян. Хирургический корпус полностью закрыт для гражданских.

"По состоянию на 11 февраля отмечено прибытие около 20 военных грузовых автомобилей с ранеными россиянами", – сообщает Генштаб.

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны против Украины Россия потеряла почти 140 000 военных убитыми.

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Оксана Житнюк

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