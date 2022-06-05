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ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и еще один вертолет Ка-52

Цей матеріал також доступний українською
05.06.2022, 21:49
ВСУ сбили российский штурмовик Су-25 и еще один вертолет Ка-52 - Фото
Скриншот видео

25-я отдельная воздушно-десантная бригада в воскресенье сбила российский вертолет Ка-52 "Аллигатор".

"В Донецкой области Сичеславские десантники выстрелом из ПЗРК "Игла" в очередной раз успешно приземлили вражеского "аллигатора" – вертолет Ка-52", сообщается в Facebook бригады.

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Это уже второй сбитый Ка-52, о котором стало известно в воскресенье. Ранее о сбитии "аллигатора" сообщила 128 отдельная горно-штурмовая бригада из Закарпатья.

Офицер 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ Юрий Кочевенко в свою очередь сообщил о том, что на востоке также сбит российский самолет. По неофициальной информации, уничтоженный самолет – это Су-25, а событие произошло в Запорожской области.

Осторожно: на видео нецензурная лексика!

Боевой вертолет Ка-52 "Аллигатор" является командирской машиной. Выпускается с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие.

Стоимость Ка-52 – около $16 млн.

Самолет Су-25 – это дозвуковой штурмовик, предназначенный для поддержки сухопутных войск над полем боя и уничтожения объектов с заданными координатами. Его стоимость – около $11 млн.

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Андрей Водяный
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