ВСУ: уже 31 батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность

Генеральный штаб ВСУ поделился оперативной информацией о боевых действиях и потерях врага.

Силы обороны Украины сдерживают наступательную операцию вооруженных сил РФ по всем направлениям. Противник в Полесском, Северском, Южнобугском операционных районах несет большие потери в живой силе и технике, остановлен и пытается закрепиться на ранее захваченных рубежах. На Донецком направлении во время попыток продвинуться вперед оккупанты были остановлены на отдельных направлениях, на остальных – враг существенно снизил темпы продвижения.

С начала боевых действий 31 действовавшая на территории Украины батальонно-тактическая группа противника потеряла боеспособность.

По результатам боевых действий большинство подразделений вооруженных сил РФ, имевших непосредственный огневой контакт с подразделениями ВСУ, деморализованы, морально-психологическое состояние личного состава продолжает снижаться, фиксируются случаи сдачи в плен отдельными группами. В последние три дня наблюдается движение малых групп дезертиров противника в направлении государственной границы. Кроме того, враг испытывает большую проблему в комплектовании резерва.

Дмитрий Смирнов

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