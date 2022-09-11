ВСУ уничтожили 400 оккупантов, 18 танков, три самолета и вертолет — потери РФ от Генштаба

Армия России в течение 10 сентября потеряла 400 военных, 18 танков, 33 бронированных машины и четыре орудия. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 52 650 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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Самые большие потери в субботу противник понес на Харьковском и Донецком направлении.

С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:

→ личного состава – около 52 650 (+400) человек ликвидировано,

→ танков – 2154 (+18),

→ боевых бронированных машин – 4617 (+33),

→ артиллерийских систем – 1263 (+4),

→ РСЗО – 311 (0),

→ средств ПВО – 162 (0),

→ самолетов – 242 (+3),

→ вертолетов – 213 (+1),

→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4),

→ крылатых ракет – 216 (+1),

→ кораблей/катеров – 15 (0),

→ автомобильной техники и автоцистерн – 3445 (+19),

→ спецтехники – 117 (+1).

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Андрій Водяний

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