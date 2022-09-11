ВСУ уничтожили 400 оккупантов, 18 танков, три самолета и вертолет — потери РФ от Генштаба
Армия России в течение 10 сентября потеряла 400 военных, 18 танков, 33 бронированных машины и четыре орудия. С начала полномасштабной войны в Украине уничтожены 52 650 оккупантов, говорится в сводке Генштаба ВСУ.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Самые большие потери в субботу противник понес на Харьковском и Донецком направлении.
С 24 февраля до утра воскресенье оккупанты потеряли:
→ личного состава – около 52 650 (+400) человек ликвидировано,
→ танков – 2154 (+18),
→ боевых бронированных машин – 4617 (+33),
→ артиллерийских систем – 1263 (+4),
→ РСЗО – 311 (0),
→ средств ПВО – 162 (0),
→ самолетов – 242 (+3),
→ вертолетов – 213 (+1),
→ БПЛА оперативно-тактического уровня – 902 (+4),
→ крылатых ракет – 216 (+1),
→ кораблей/катеров – 15 (0),
→ автомобильной техники и автоцистерн – 3445 (+19),
→ спецтехники – 117 (+1).
Читайте также: Потери России. В ГУР объяснили, как считает Генштаб и почему данные отличаются от западных
Комментарии