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Потери России. В ГУР объяснили, как считает Генштаб и почему данные отличаются от западных

Цей матеріал також доступний українською
09.09.2022, 11:17
Потери России. В ГУР объяснили, как считает Генштаб и почему данные отличаются от западных - Фото
Уничтоженная башня российского танка (Фото: 93 ОМБР)

Представитель Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий объяснил, как Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины считает потери российских оккупантов и почему украинские данные отличаются от сводок западных союзников. Об этом он сообщил в подкасте УП.

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По его словам, методика подсчета потерь противника Украиной отличается от методики союзников, так как Генштаб считает всех российских военных — это регулярная армия России, а также 1-й и 2-й армейские корпуса террористов ЛДНР.

"Все эти структуры составляют одну группировку с единым командованием. Американская разведка считает только военных армии России, например. Но мы помним, что на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей было выдано около миллиона российских паспортов, плюс мы берем ту группировку, которая была создана с 2015 года — 1-й и 2-й армейский корпус — это 8-я армия Южного военного округа РФ. Не считать их российскими войсками неправильно, так как они действуют в первой линии", — сказал Скибицкий. 

Он отметил, что в России начинает проявляться проблема с человеческим ресурсом, которая выходит в публичное пространство.

"Пошли потери погибшими и ранеными, люди возвращаются домой и рассказывают, что тут происходит. Если в первые месяцы это была бравада, то теперь ситуация постепенно меняется. Не так уж и много желающих идти воевать", — резюмировал представитель ГУР.

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Дмитро Гриниченко
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армия России война разведка потери России
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