ВСУ уничтожили 500 оккупантов, 19 артсистем и восемь танков за сутки – Генштаб
19.08.2023, 08:17
Фото: Генштаб ВСУ
За минувшие сутки Силы обороны ликвидировали 500 оккупантов, уничтожили 19 артиллерийских систем и восемь танков россиян. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие боевые потери оккупантов на 18 августа ориентировочно составили:
‒ личного состава – около 257 010 (+500) человек ликвидировано;
‒ танков ‒ 4340 (+8);
‒ боевых бронированных машин ‒ 8424 (+14);
‒ артиллерийских систем – 5212 (+19);
‒ РСЗО – 714;
‒ средств ПВО ‒ 486;
‒ самолетов – 315;
‒ вертолетов – 316;
‒ БПЛА оперативно-тактического уровня – 4282 (+6);
‒ крылатых ракет ‒ 1406;
‒ кораблей /катеров ‒ 18;
‒ автомобильной техники и автоцистерн – 7665 (+7);
‒ специальной техники ‒ 785 (+2).
- За минувшие сутки российские оккупанты безуспешно атаковали на четырех направлениях. Произошло 36 боевых столкновений.
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