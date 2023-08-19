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ЗСУ знищили 500 окупантів, 19 артсистем та вісім танків за добу – Генштаб

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 08:17
ЗСУ знищили 500 окупантів, 19 артсистем та вісім танків за добу – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби Сили оборони ліквідували 500 окупантів, знищили 19 артилерійських систем і вісім танків росіян. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів на 18 серпня орієнтовно склали:

‒ особового складу – близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано;

‒ танків ‒ 4340 (+8);

‒ бойових броньованих машин ‒ 8424 (+14);

‒ артилерійських систем – 5212 (+19);

‒ РСЗВ – 714;

‒ засобів ППО ‒ 486;

‒ літаків – 315;

‒ гелікоптерів – 316;

‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6);

‒ крилатих ракет ‒ 1406;

‒ кораблів / катерів ‒ 18;

‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7665 (+7);

‒ спеціальної техніки ‒ 785 (+2).

ЗСУ знищили 500 окупантів, 19 артсистем та вісім танків за добу – Генштаб
Наталія Медведєва
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