ЗСУ знищили 500 окупантів, 19 артсистем та вісім танків за добу – Генштаб
19.08.2023, 08:17
Фото: Генштаб ЗСУ
Минулої доби Сили оборони ліквідували 500 окупантів, знищили 19 артилерійських систем і вісім танків росіян. Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
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Загальні бойові втрати окупантів на 18 серпня орієнтовно склали:
‒ особового складу – близько 257 010 (+500) осіб ліквідовано;
‒ танків ‒ 4340 (+8);
‒ бойових броньованих машин ‒ 8424 (+14);
‒ артилерійських систем – 5212 (+19);
‒ РСЗВ – 714;
‒ засобів ППО ‒ 486;
‒ літаків – 315;
‒ гелікоптерів – 316;
‒ БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4282 (+6);
‒ крилатих ракет ‒ 1406;
‒ кораблів / катерів ‒ 18;
‒ автомобільної техніки та автоцистерн – 7665 (+7);
‒ спеціальної техніки ‒ 785 (+2).
- Минулої доби російські окупанти безуспішно атакували на чотирьох напрямках. Сталося 36 бойових зіткнень.
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