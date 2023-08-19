RU
RU
Новини
Політика
Суспільство
Світ
Надзвичайні події
Київ
Спорт
Новини регіонів
Бізнес
Економіка
Люди
Ідеї та кейси
ProГаз
UAExport
ТЕК
Авто
Транспорт
Нерухомість
Продовольство
FMCG
Новини компаній
Українська фактологія
Світ азарту
Фінанси
Економіка
Банки
Особисті гроші
Фондовий ринок
Конвертер валют
Валюта
Банківські метали
Обрати кредит онлайн
Новини компаній
Tech
Технології
Телеком
Гаджети
В Україні
Стартапи
Різне
Новини компаній
Life
Історії
Поради
Пояснення
Розваги
Досьє
Всі досьє
Персони
Компанії
Партії
Свята
Організації
Блоги
Спецпроєкти
Думки
Розсилки
Фото і відео
LIGA Plus
Промокоди
Crypto
Світ азарту
iGaming
LIGA.Радників
Автори
Редакція
Архів
ТВ-програма
RSS-канали

Генштаб: Росія атакує на чотирьох напрямках. Безуспішно – карта

Этот материал также доступен на русском
19.08.2023, 07:31
Генштаб: Росія атакує на чотирьох напрямках. Безуспішно – карта - Фото
Фото: Генштаб ЗСУ

Минулої доби російські окупанти безуспішно атакували на чотирьох напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 19 серпня.

Минулої доби сталося 36 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Синьківки Харківської області.

Генштаб: Росія атакує на чотирьох напрямках. Безуспішно – карта

На Бахмутському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії в районах на схід від Білої Гори та Торецька Донецької області.

Генштаб: Росія атакує на чотирьох напрямках. Безуспішно – карта

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в Новокалиновому та Авдіївському районах Донецької області.

Генштаб: Росія атакує на чотирьох напрямках. Безуспішно – карта

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області.

Генштаб: Росія атакує на чотирьох напрямках. Безуспішно – карта

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки супротивника та удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

  • 16 серпня 2023 року Сирський повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони.
  • Генерал-лейтенант зазначив, що російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямі, а завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію.

Читайте також: Міллі про контрнаступ: ЗСУ повільно, але просуваються, росіяни – у поганому стані

Наталія Медведєва
Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.
війназведенняГенштаб
Ще по темі

Коментарі

Останні новини
Спецпроєкти
 