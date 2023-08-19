Генштаб: Росія атакує на чотирьох напрямках. Безуспішно – карта

Минулої доби російські окупанти безуспішно атакували на чотирьох напрямках. Про це повідомив Генштаб Збройних Сил України у зведенні вранці 19 серпня.

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Минулої доби сталося 36 бойових зіткнень.

На Куп'янському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії у районі Синьківки Харківської області.

На Бахмутському напрямку російські війська вели безуспішні наступальні дії в районах на схід від Білої Гори та Торецька Донецької області.

На Авдіївському напрямку окупанти вели безуспішні наступальні дії в Новокалиновому та Авдіївському районах Донецької області.

На Мар'їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ у районах Мар'їнки та Красногорівки Донецької області.

Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Авіація ЗСУ за минулу добу завдала 10 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння і військової техніки супротивника та удару по ворожому зенітно-ракетному комплексу.

Підрозділи ракетних військ та артилерії за минулу добу уразили два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, чотири артилерійські засоби на вогневих позиціях, два пункти управління та дві станції радіоелектронної боротьби противника.

16 серпня 2023 року Сирський повідомив, що на Куп'янському напрямку ситуація ускладнилася, українське командування ухвалило рішення щодо зміцнення оборони.

Генерал-лейтенант зазначив, що російські окупанти змушені перегруповуватися на Лиманському напрямі, а завдання Сил оборони – максимально використати ситуацію.

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