Генштаб: Россия атакует на четырех направлениях. Безуспешно – карта

За минувшие сутки российские оккупанты безуспешно атаковали на четырех направлениях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 19 августа.

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За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

На Бахмутском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районах восточнее Белой Горы и Торецка Донецкой области.

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Новокалинове и Авдеевки Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

16 августа 2023 года Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.

Генерал-лейтенант отметил, что российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.

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