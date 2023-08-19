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Генштаб: Россия атакует на четырех направлениях. Безуспешно – карта

Цей матеріал також доступний українською
19.08.2023, 07:31
Генштаб: Россия атакует на четырех направлениях. Безуспешно – карта - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки российские оккупанты безуспешно атаковали на четырех направлениях. Об этом сообщил Генштаб Вооруженных Сил Украины в сводке утром 19 августа.

За прошедшие сутки произошло 36 боевых столкновений.

На Купянском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Синьковки Харьковской области.

Генштаб: Россия атакует на четырех направлениях. Безуспешно – карта

На Бахмутском направлении российские войска вели безуспешные наступательные действия в районах восточнее Белой Горы и Торецка Донецкой области.

Генштаб: Россия атакует на четырех направлениях. Безуспешно – карта

На Авдеевском направлении оккупанты вели безуспешные наступательные действия в районах Новокалинове и Авдеевки Донецкой области.

Генштаб: Россия атакует на четырех направлениях. Безуспешно – карта

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районах Марьинки и Красногоровки Донецкой области.

Генштаб: Россия атакует на четырех направлениях. Безуспешно – карта

Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Авиация ВСУ за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и удар по вражескому зенитно-ракетному комплексу.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника, четыре артиллерийских средства на огневых позициях, два пункта управления и две станции радиоэлектронной борьбы противника.

  • 16 августа 2023 года Сырский сообщил, что на Купянском направлении ситуация усложнилась, украинское командование приняло решение по укреплению обороны.
  • Генерал-лейтенант отметил, что российские оккупанты вынуждены перегруппировываться на Лиманском направлении, а задача Сил обороны – максимально использовать ситуацию.

Читайте также: Милли о контрнаступлении: ВСУ медленно, но продвигаются, россияне – в плохом состоянии

Наталья Медведева
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