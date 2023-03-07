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ВСУ уничтожили российский Бук-М1-2 и отбили ряд наступлений оккупантов на востоке – сводка

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07.03.2023, 19:30
ВСУ уничтожили российский Бук-М1-2 и отбили ряд наступлений оккупантов на востоке – сводка - Фото
Бук-М1-2 (Фото - ресурс окупантів)

Россияне продолжают штурмовать Бахмут и безуспешно наступают на других направлениях на востоке, а Силы обороны в течение суток уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс Бук-М1-2. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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На Купянском и Лиманском направлениях армия РФ пытается прорвать оборону украинских войск. Россияне вели безуспешные наступательные действия в направлении Гряниковки, Невского и Спорного.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают наступать и не прекращают штурмовать город Бахмут. Украинские защитники отразили атаки в районах населенных пунктов Ивановское, Клищиевка и Бахмут.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил безуспешные наступательные действия в направлении населенных пунктов Красногоровка, Новокалиново, Каменка, Северное, Первомайское, Невельское и Марьинка.

На Запорожском и Херсонском направлениях армия РФ обороняется и ведет обстрелы населенных пунктов.

Украинская авиация в течение суток нанесла шесть ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники оккупантов, а подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили российский комплекс противовоздушной обороны Бук-М1-2. Также поражены три района сосредоточения живой силы противника.

  • По данным официальных западных источников, при попытках захватить Бахмут Россия потеряла от 20 000 до 30 000 человек.
  • Генштаб с утра сообщал, что с начала полномасштабной российско-украинской войны РФ потеряла около 154 830 своих военных убитыми. За сутки было уничтожено более 1000 оккупантов.

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Оксана Житнюк
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