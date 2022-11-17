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ВСУ уничтожили российский штаб в Мелитополе и результативно ударили на юге – сводка

Цей матеріал також доступний українською
17.11.2022, 07:25
ВСУ уничтожили российский штаб в Мелитополе и результативно ударили на юге – сводка - Фото
Война в Украине (Фото: EPA)

Украинские военные уничтожили штаб российского подразделения в Мелитополе, а также нанесли результативные удары в Запорожской области. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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15 ноября в Мелитополе был уничтожен штаб одного из вражеских подразделений. В районах Конских Раздоров, Владовки и Благовещенки уничтожены два склада боеприпасов, две РСЗО "Град", ЗРК С-300 – около 100 оккупантов убиты и ранены.

ВСУ уничтожили российский штаб в Мелитополе и результативно ударили на юге – сводка

За прошедшие сутки защитники Украины отбили атаки в районах Стельмаховки, Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Соледара, Невельского, Марьинки и Первомайского Донецкой.

Авиация за сутки нанесла два удара по российским позициям ЗРК. Ракетные войска и артиллерия поразили два пункта управления, шесть районов скопления сил и техники, три склада боеприпасов и еще три важных объекта.

Армия РФ нанесла четыре авиационных и шесть ракетных ударов, 40 раз обстреливала из РСЗО. В Энергодаре оккупанты изъяли учебники по истории и собираются их уничтожить.

  • 16 ноября сообщалось, что ВСУ "закрыли" для военной логистики оккупантов железнодорожный мост в районе Черниговки Запорожской области. 

Читайте также: Россия перенесла военное управление в Геническ, чтобы оборонять юг — британская разведка

Марко Сировой
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мелитополь ВСУ армия рф войска россии Донбасс война генштаб
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