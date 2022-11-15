Россия перенесла военное управление в Геническ, чтобы оборонять юг — британская разведка
Российские оккупанты перенесли командные узлы из Херсона во временно оккупированный Геническ, чтобы управлять обороной захваченных территорий юга Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что россияне к 12 ноября "почти наверняка" завершили вывод войск с правого берега Днепра в Херсонской области.
После отступления из Херсона противник сделал Геническ на Азовском море "временной столицей" оккупированного региона. Вероятно, РФ передислоцирует подразделения военного управления в район Геническа.
Выбор этого района в качестве командного узла намекает на приоритеты и заботы российских командиров, которые заняты укреплением обороны на юге Украины.
У Геническа есть хорошие возможности для координации действий против потенциальных украинских атак как со стороны Херсона, так и через Мелитополь, а также для получения подкреплений из Крыма.
Прежде всего, в настоящее время город находится вне досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли серьезный ущерб российским полевым командным пунктам, резюмировали в сводке.
- Ранее аналитики ISW отметили, что освобождение Херсона стало результатом новаторского использования ракетных систем HIMARS, которыми Вооруженные Силы Украины били по переправам и тылам противника.
- Глава фракции Слуга народа Давид Арахамия заявил, что переговоры с Россией утратили актуальность после освобождения Херсона.
- Путин подвергается критике за отход оккупантов из Херсона, Кремль "атакуют" радикальные сторонники войны, в частности, пропагандисты Александр Дугин и Владимир Соловьев, сообщили аналитики ISW.
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