Россия перенесла военное управление в Геническ, чтобы оборонять юг — британская разведка

Российские оккупанты перенесли командные узлы из Херсона во временно оккупированный Геническ, чтобы управлять обороной захваченных территорий юга Украины. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.

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Разведчики заявляют, что россияне к 12 ноября "почти наверняка" завершили вывод войск с правого берега Днепра в Херсонской области.

После отступления из Херсона противник сделал Геническ на Азовском море "временной столицей" оккупированного региона. Вероятно, РФ передислоцирует подразделения военного управления в район Геническа.

Выбор этого района в качестве командного узла намекает на приоритеты и заботы российских командиров, которые заняты укреплением обороны на юге Украины.

У Геническа есть хорошие возможности для координации действий против потенциальных украинских атак как со стороны Херсона, так и через Мелитополь, а также для получения подкреплений из Крыма.

Прежде всего, в настоящее время город находится вне досягаемости украинских артиллерийских систем, которые нанесли серьезный ущерб российским полевым командным пунктам, резюмировали в сводке.

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Дмитро Гриниченко

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