ВСУ уничтожили второй за день российский ударный вертолет Ка-52

Вооруженные Силы Украины уничтожили сегодня еще один российский ударный вертолет Ка-52. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

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"22 октября, около 16:00, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один сегодня российский ударный вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.

Ранее сегодня ВСУ уничтожили российский Ка-52 в Бериславском районе Херсонской области.

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Вадим Ребрина

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