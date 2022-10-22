UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

ВСУ уничтожили второй за день российский ударный вертолет Ка-52

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 23:12
ВСУ уничтожили второй за день российский ударный вертолет Ка-52 - Фото
Ка-52 (скриншот с видео)

Вооруженные Силы Украины уничтожили сегодня еще один российский ударный вертолет Ка-52. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"22 октября, около 16:00, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один сегодня российский ударный вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.

  • Ранее сегодня ВСУ уничтожили российский Ка-52 в Бериславском районе Херсонской области.

Читайте также: Удары по Украине. ПВО уничтожило 13 ракет Х-555 и пять "Калибров" – всего было 33 пуска

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ВСУ вертолет ка-52
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 