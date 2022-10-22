ВСУ уничтожили второй за день российский ударный вертолет Ка-52
22.10.2022, 23:12
Ка-52 (скриншот с видео)
Вооруженные Силы Украины уничтожили сегодня еще один российский ударный вертолет Ка-52. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.
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"22 октября, около 16:00, зенитным ракетным подразделением воздушного командования "Центр" на южном направлении уничтожен еще один сегодня российский ударный вертолет Ка-52", – говорится в сообщении.
- Ранее сегодня ВСУ уничтожили российский Ка-52 в Бериславском районе Херсонской области.
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