В Херсонской области ВСУ сбили российский "летающий танк" Ка-52 — Воздушные силы
22.10.2022, 13:37
Вертолет Ка-52 (Фото: EPA)
Вооруженные Силы Украины уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.
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Военные заявляют, что около 12:00 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" был сбит вертолет Ка-52, который называют "летающим танком".
СПРАВКА. Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известный как "Аллигатор") — российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".
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