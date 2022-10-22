UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В Херсонской области ВСУ сбили российский "летающий танк" Ка-52 — Воздушные силы

Цей матеріал також доступний українською
22.10.2022, 13:37
В Херсонской области ВСУ сбили российский
Вертолет Ка-52 (Фото: EPA)

Вооруженные Силы Украины уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 в Бериславском районе Херсонской области. Об этом сообщили в пресс-службе Воздушных сил ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Военные заявляют, что около 12:00 подразделением зенитной ракетной Одесской бригады воздушного командования "Юг" был сбит вертолет Ка-52, который называют "летающим танком". 

СПРАВКА. Ка-52 (Hokum B по классификации НАТО, также известный как "Аллигатор") — российский боевой вертолет, командирская машина армейской авиации, осуществляет разведку местности, целеуказания и координацию действий группы боевых вертолетов. Машина способна поражать бронированную и небронированную технику, живую силу и воздушные цели на поле боя. Является продолжением развития модели Ка-50 "Черная акула".

Читайте также: Удары по Украине. ПВО уничтожила 13 ракет Х-555 и пять "Калибров" — всего было 33 пуска 

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Херсонская область воздушные силы потери России Ка-52 "Аллигатор"
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 