ВСУ освободили Яцковку Донецкой области и вернули позиции южнее Бахмута

Вооруженные Силы Украины освободили Яцковку Донецкой области и восстановили ранее утраченные позиции южнее Бахмута. Об этом сообщил на брифинге заместитель начальника главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов.

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Он отметил, что по состоянию на 23 сентября резких изменений в оперативно-стратегической обстановке не произошло.

"В ходе ведения штурмовых действий подразделениями Сил обороны установлен контроль над населенным пунктом Яцковка, восточнее Оскола", – сказал Громов.

Он добавил, что ВСУ восстановили ранее утраченное положение и обеспечили контроль позиций южнее Бахмута.

"Благодаря своевременной перегруппировке подразделений одной из механизированных бригад, качественной организации боя, нам удалось восстановить ранее утраченное положение и обеспечить контроль позиций в районе южнее Бахмута", – сообщил Громов.

За сутки 22 сентября ВСУ вывели из строя почти 20 танков и столько же бронемашин врага, сбили вертолет и самолет, а также сожгли с десяток единиц техники РСЗО и уничтожили около 550 оккупантов.

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Наталія Медведєва

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