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Возле Сватово ранен российский генерал, в Ростов везут сотни трупов оккупантов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 07:45
Возле Сватово ранен российский генерал, в Ростов везут сотни трупов оккупантов – Генштаб - Фото
Уничтоженная техника армии РФ (фото - Генштаб ВСУ)

В районе Сватово Луганской области был ранен российский генерал-майор, а в Ростов-на-Дону везут сотни трупов военных армии России. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба.

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По информации ГШ, возле Сватово ранен командир 144 мотострелковой дивизии 20 общевойсковой армии РФ – генерал-майор Цоков. Его эвакуировали еще 20 сентября. С 19 по 20 число в Ростов-на-Дону доставили 105 ликвидированных оккупантов, готовятся принять еще 200 трупов.

Для восполнения потерь РФ продолжает принудительную мобилизацию на оккупированных территориях. 19 сентября в Горловке схватили и забрали воевать 10 мужчин, с 18-го по 20-е российская ЧВК безуспешно пыталась вербовать в Луганском СИЗО. В Крыму планируют отправлять на войну охранников частных компаний с опытом военной службы, в Севастополе некоторые фирмы уже получили команду подготовить списки.

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Кроме того, в Смоленске досрочно выпустили курсантов академии ПВО, а на базе Московского общевойскового училища российское военное руководство грозит провести с 26 сентября по 24 октября сборы с гражданами из запаса.

За сутки украинские военные отбили атаки в районе Купянска, Спорного, Майорска, Зайцево, Авдеевки, Новомихайловки, Опытного и Каменки. Авиация ВСУ поразила 25 районов скопления сил и техники, шесть позиций ЗРК. Силы ПВО уничтожили вертолет Ми-8 и девять беспилотников. Ракетные войска и артиллерия ударили по шести пунктам управления, четырем районам сосредоточения сил и техники, трем позициям ПВО, трем позициям артиллерии и трем складам с боеприпасами.

Армия РФ за сутки нанесла 27 авиационных и четыре ракетных удара, более 75 раз обстреливала из РСЗО военные и гражданские объекты. Пострадали более 45 населенных пунктов.

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Марко Сировой
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ВСУ война убитые армия рф генштаб генерал Ростов-на-Дону сватово войска россии цоков
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