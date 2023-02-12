ВСУ за сутки уничтожили 900 россиян, 13 танков, 17 артсистем и самолет – сводка потерь

Силы обороны Украины уничтожили 900 россиян, 13 танков, 17 артиллерийских систем и самолет за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Общие потери российских войск за время полномасштабного вторжения составили:

— личный состав: 137 780 (+900)

— танки: 3280 (+13)

— боевые бронированные машины: 6488 (+14)

— артиллерийские системы: 2287(+17)

— РСЗО: 465 (+2)

— средства ПВО: 234 (0)

— самолеты: 295 (0)

— вертолеты: 286 (0)

— БПЛА: 2007 (+10)

— крылатые ракеты: 857 (0)

— корабли/катера: 18 (0)

— автотехника и автоцистерны: 5148 (+14)

— специальная техника: 215 (+1).

11 февраля ВСУ отбились от россиян у Белогоровки, Бахмута, Марьинки и Угледара.

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Наталія Медведєва

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