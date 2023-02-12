ВСУ за сутки уничтожили 900 россиян, 13 танков, 17 артсистем и самолет – сводка потерь
12.02.2023, 08:30
Уничтоженная российская техника на войне против Украины (фото - Генштаб ВСУ)
Силы обороны Украины уничтожили 900 россиян, 13 танков, 17 артиллерийских систем и самолет за минувшие сутки. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Общие потери российских войск за время полномасштабного вторжения составили:
— личный состав: 137 780 (+900)
— танки: 3280 (+13)
— боевые бронированные машины: 6488 (+14)
— артиллерийские системы: 2287(+17)
— РСЗО: 465 (+2)
— средства ПВО: 234 (0)
— самолеты: 295 (0)
— вертолеты: 286 (0)
— БПЛА: 2007 (+10)
— крылатые ракеты: 857 (0)
— корабли/катера: 18 (0)
— автотехника и автоцистерны: 5148 (+14)
— специальная техника: 215 (+1).
- 11 февраля ВСУ отбились от россиян у Белогоровки, Бахмута, Марьинки и Угледара.
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