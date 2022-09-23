ВСУ закрепляют плацдармы на восточном берегу Оскола и штурмуют Лиман – разведка Британии
Украинские военные закрепляются на левом берегу реки Оскол в Харьковской области и штурмуют Лиман в Донецкой. Об этом сообщает разведка Британии.
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За последние три дня защитникам Украины удалось закрепить плацдармы на восточном берегу Оскола. Россия пыталась интегрировать эту реку в свою линию оборону после того, как отошла в Харьковской области из-за наступления ВСУ.
В Донецкой области продолжаются бои, украинские военные штурмуют временно оккупированный Лиман, который находится на востоке от Северского Донца.
Ситуация на поле боя в целом остается сложной, но Украина давит на территории, которые Россия считает ключевыми для достижения своих целей.
- После контрнаступления ВСУ Харьковская область почти полностью освобождена от оккупантов, но армия РФ продолжает бить ракетами по областному центру и другим населенным пунктам.
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