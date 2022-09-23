ВСУ закрепляют плацдармы на восточном берегу Оскола и штурмуют Лиман – разведка Британии

Украинские военные закрепляются на левом берегу реки Оскол в Харьковской области и штурмуют Лиман в Донецкой. Об этом сообщает разведка Британии.

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За последние три дня защитникам Украины удалось закрепить плацдармы на восточном берегу Оскола. Россия пыталась интегрировать эту реку в свою линию оборону после того, как отошла в Харьковской области из-за наступления ВСУ.

В Донецкой области продолжаются бои, украинские военные штурмуют временно оккупированный Лиман, который находится на востоке от Северского Донца.

Ситуация на поле боя в целом остается сложной, но Украина давит на территории, которые Россия считает ключевыми для достижения своих целей.

После контрнаступления ВСУ Харьковская область почти полностью освобождена от оккупантов, но армия РФ продолжает бить ракетами по областному центру и другим населенным пунктам.

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Марко Сировой

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