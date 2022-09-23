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ВСУ закрепляют плацдармы на восточном берегу Оскола и штурмуют Лиман – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
23.09.2022, 09:23
ВСУ закрепляют плацдармы на восточном берегу Оскола и штурмуют Лиман – разведка Британии - Фото
Украинские военные (фото - Генштаб ВСУ)

Украинские военные закрепляются на левом берегу реки Оскол в Харьковской области и штурмуют Лиман в Донецкой. Об этом сообщает разведка Британии.

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За последние три дня защитникам Украины удалось закрепить плацдармы на восточном берегу Оскола. Россия пыталась интегрировать эту реку в свою линию оборону после того, как отошла в Харьковской области из-за наступления ВСУ.

В Донецкой области продолжаются бои, украинские военные штурмуют временно оккупированный Лиман, который находится на востоке от Северского Донца.

ВСУ закрепляют плацдармы на восточном берегу Оскола и штурмуют Лиман – разведка Британии

Ситуация на поле боя в целом остается сложной, но Украина давит на территории, которые Россия считает ключевыми для достижения своих целей.

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Марко Сировой
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ВСУ война Донбасс харьковская область Лиман плацдарм оскол
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