Вторая горячая точка. На направлении Купянск-Лиман РФ больше использует бронетехнику – ВСУ

Купянско-Лиманское направление является вторым по интенсивности боевых действий после Бахмута, и там россияне активнее используют технику. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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"Это уже несколько недель подряд одно из следующих [после Бахмута] направлений активности врага. Это направление лидирует по количеству обстрелов, там даже больше [оккупанты] применяют артиллерию. Эти сутки не стали исключением – 325 обстрелов разными артиллерийскими системами", – отметил Череватый.

На Купянско-Лиманском направлении в течение суток было девять боестолкновений, 33 оккупанта уничтожены, 96 – ранены.

"Это направление также отличается тем, что больше враг применяет бронетехнику. В эти сутки были уничтожены "Град", склад боеприпасов и беспилотный аппарат", – сообщил Череватый, подчеркнув, что в предыдущие недели Силы обороны регулярно уничтожали на этом направлении старые и новейшие танки россиян, боевые машины пехоты и бронетранспортеры.

Он отметил, что Бахмут остается одним из главных направлений удара армии РФ – за сутки на этом направлении россияне совершили 244 обстрела позиций украинских войск, произошло 25 боевых столкновений, Силы обороны уничтожили 97 оккупантов и ранили еще 137.

В сегодняшней вечерней сводке Генштаб ВСУ сообщил, что на Бахмутском направлении враг продолжает штурмовые действия города Бахмут и добился "частичного успеха", однако украинские Силы обороны продолжают удерживать город и отбивают многочисленные атаки.

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Оксана Житнюк

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