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Вторая волна. ВСУ сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136 и штурмовик Су-25

Цей матеріал також доступний українською
10.10.2022, 19:46
Вторая волна. ВСУ сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136 и штурмовик Су-25 - Фото
Дроны Shahed-136 на стартовой позиции (Фото - скриншот из видео Минобороны Ирана)

Воздушные силы ВСУ во второй половине понедельника, 10 октября, сбили 13 российских дронов-камикадзе Shahed-136. Об этом сообщило военное командование.

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"Вторая "большая" воздушная тревога после обеда 10 октября прежде всего объявлялась из-за иранских дронов-камикадзе Shahed-136, которые атакуют Киев и северные области Украины с направления Курской области и Беларуси. Девять этих Shahed-136 уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны Воздушного командования Центр. Также оккупанты атаковали этими дронами и на востоке Украины. Зенитчиками воздушного командования Восток уничтожены еще четыре Shahed-136", – заявили военные.

Известно, что два дрона были сбиты над Кривым Рогом, еще два – возле Канева.

Кроме того, около 14.30 в Херсонской области зенитная ракетная бригада воздушного командования "Юг" сбила российский штурмовик Су-25.

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Андрій Водяний
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ВСУ война ППО су-25 Shahed-136
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