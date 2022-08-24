Вторжение РФ привело к продовольственному кризису, голод угрожает уже 345 млн – ООН

Число людей, которым грозит острая нехватка продовольствия, с 2019 года увеличилось более чем вдвое и достигло 345 млн человек, заявили Reuters во Всемирной продовольственной программе ООН.

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Причинами обострения кризиса продовольственной безопасности в организации считают пандемию COVID-19, вторжение России в Украину и изменения климата.

Влияние "украинского кризиса" привело к "массовым последствиям" на Ближнем Востоке и в Африке, заявили в ВПП.

"Например, Йемен импортирует 90% своих продовольственных потребностей, около 30% шли через Черное море", – сказала региональный директор ВПП Коринн Флейшер.

ВПП поддерживает в этой стране 13 млн из 16 млн нуждающихся, но помощь ООН покрывает только половину ежедневных потребностей людей из-за нехватки средств – из-за войны в Украине и эпидемии ковида цены на продовольствие выросли в среднем на 45%, и западные доноры тоже столкнулись с ухудшением глобальной экономической ситуации, сказала Флейшер.

В мае Всемирная продовольственная программа ООН заявляла, что вторжение России в Украину вызвало кризис продовольствия в Латинской Америке и Карибском бассейне.

По новым данным ВПП, только в Африке сейчас голодают 22 миллиона человек.

Сергей Бережной

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