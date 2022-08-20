ООН придется объявлять о тяжелом кризисе с продовольствием – в Африке голодают 22 млн

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли подтвердил агентству Associated Press, что Соединенные Штаты в ближайшие недели закупят у Украины около 150 000 тонн зерна для продовольственной помощи нуждающимся странам в рамках международных усилий по борьбе с голодом.

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Бизли сказал, что агентство ООН по борьбе с голодом благодаря поставкам из Украины обеспечивает продовольственную помощь людям на Африканском Роге, которым грозит голодная смерть. По данным Всемирной продовольственной программы, только в Африке голодают 22 миллиона человек.

Скорее всего в ближайшие недели ООН придется объявлять о тяжелом кризисе с продовольствием, сообщил Бизли, поскольку подверженный засухам регион пытается справиться с высокими ценами на продовольствие и топливо, которые вызваны, среди прочего, вторжением России в Украину.

Он назвал ситуацию на Африканском Роге "идеальным штормом поверх идеального шторма, цунами поверх цунами".

Судно с 23 000 тонн зерна из Украины пришвартуется в Джибути 26 или 27 августа, сказал Бизли. Этого объема помощи будет достаточно, чтобы прокормить 1,5 миллиона человек в течение месяца.

По словам главы Всемирной продовольственной программы, несмотря на то, что начался морской экспорт зерна из Украины, и есть надежды, что глобальные рынки начинают стабилизироваться, наиболее нуждающимся регионам мира предстоит долгое и трудное восстановление.

"Даже если эта засуха закончится, мы говорим о глобальном продовольственном кризисе как минимум еще на 12 месяцев. А для беднейших из бедных потребуется несколько лет, чтобы выйти из этого положения", - сказал Бизли.

О выделении для ООН $68 млн на покупку украинского зерна ранее заявлял Госдепартамент США.

По состоянию на 18 августа морским зерновым коридором из Украины вышло 25 суден.

19 августа сообщалось, что мировые цены на пшеницу снизились на 8% после заключения зерновых соглашений, подписанных Украиной, Турцией, Генсеком ООН, а также Россией.

Сергей Бережной

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