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ООН придется объявлять о тяжелом кризисе с продовольствием – в Африке голодают 22 млн

Цей матеріал також доступний українською
20.08.2022, 14:57
ООН придется объявлять о тяжелом кризисе с продовольствием – в Африке голодают 22 млн - Фото
Дэвид Бизли (Фото - EPA)

Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли подтвердил агентству Associated Press, что Соединенные Штаты в ближайшие недели закупят у Украины около 150 000 тонн зерна для продовольственной помощи нуждающимся странам в рамках международных усилий по борьбе с голодом.

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Бизли сказал, что агентство ООН по борьбе с голодом благодаря поставкам из Украины обеспечивает продовольственную помощь людям на Африканском Роге, которым грозит голодная смерть. По данным Всемирной продовольственной программы, только в Африке  голодают 22 миллиона человек.

Скорее всего в ближайшие недели ООН придется объявлять о тяжелом кризисе с продовольствием, сообщил Бизли, поскольку подверженный засухам регион пытается справиться с высокими ценами на продовольствие и топливо, которые вызваны, среди прочего, вторжением России в Украину.

Он назвал ситуацию на Африканском Роге "идеальным штормом поверх идеального шторма, цунами поверх цунами".

Судно с 23 000 тонн зерна из Украины пришвартуется в Джибути 26 или 27 августа, сказал Бизли. Этого объема помощи будет достаточно, чтобы прокормить 1,5 миллиона человек в течение месяца. 

По словам главы Всемирной продовольственной программы, несмотря на то, что начался морской экспорт зерна из Украины, и есть надежды, что глобальные рынки начинают стабилизироваться, наиболее нуждающимся регионам мира предстоит долгое и трудное восстановление.

"Даже если эта засуха закончится, мы говорим о глобальном продовольственном кризисе как минимум еще на 12 месяцев. А для беднейших из бедных потребуется несколько лет, чтобы выйти из этого положения", - сказал Бизли.

О выделении для ООН $68 млн на покупку украинского зерна ранее заявлял Госдепартамент США. 

СПРАВКА. 22 июля РФ подписалась под соглашением о разблокировании экспорта украинского зерна из портов "Одесса", "Южный" и "Черноморск". Менее чем через сутки она атаковала порт Одессы ракетами. Однако власти Украины 24 июля заявили, что все три порта возобновят работу в рамках соглашения. По словам представителя турецкого президента, Украина сможет вывезти до 25 млн тонн зерна до конца года через этот "коридор".
  • По состоянию на 18 августа морским зерновым коридором из Украины вышло 25 суден. 
  • 19 августа сообщалось, что мировые цены на пшеницу снизились на 8% после заключения зерновых соглашений, подписанных Украиной, Турцией, Генсеком ООН, а также Россией.
Сергей Бережной
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продовольственный кризис африка голод экспорт зерна Всемирная продовольственная программа ООН дэвид бизли
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