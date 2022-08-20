ООН придется объявлять о тяжелом кризисе с продовольствием – в Африке голодают 22 млн
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы Дэвид Бизли подтвердил агентству Associated Press, что Соединенные Штаты в ближайшие недели закупят у Украины около 150 000 тонн зерна для продовольственной помощи нуждающимся странам в рамках международных усилий по борьбе с голодом.
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Бизли сказал, что агентство ООН по борьбе с голодом благодаря поставкам из Украины обеспечивает продовольственную помощь людям на Африканском Роге, которым грозит голодная смерть. По данным Всемирной продовольственной программы, только в Африке голодают 22 миллиона человек.
Скорее всего в ближайшие недели ООН придется объявлять о тяжелом кризисе с продовольствием, сообщил Бизли, поскольку подверженный засухам регион пытается справиться с высокими ценами на продовольствие и топливо, которые вызваны, среди прочего, вторжением России в Украину.
Он назвал ситуацию на Африканском Роге "идеальным штормом поверх идеального шторма, цунами поверх цунами".
Судно с 23 000 тонн зерна из Украины пришвартуется в Джибути 26 или 27 августа, сказал Бизли. Этого объема помощи будет достаточно, чтобы прокормить 1,5 миллиона человек в течение месяца.
По словам главы Всемирной продовольственной программы, несмотря на то, что начался морской экспорт зерна из Украины, и есть надежды, что глобальные рынки начинают стабилизироваться, наиболее нуждающимся регионам мира предстоит долгое и трудное восстановление.
"Даже если эта засуха закончится, мы говорим о глобальном продовольственном кризисе как минимум еще на 12 месяцев. А для беднейших из бедных потребуется несколько лет, чтобы выйти из этого положения", - сказал Бизли.
О выделении для ООН $68 млн на покупку украинского зерна ранее заявлял Госдепартамент США.
- По состоянию на 18 августа морским зерновым коридором из Украины вышло 25 суден.
- 19 августа сообщалось, что мировые цены на пшеницу снизились на 8% после заключения зерновых соглашений, подписанных Украиной, Турцией, Генсеком ООН, а также Россией.
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