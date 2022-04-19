Вторжение России повредило 30% инфраструктуры. Можно восстановить за два года – Кубраков

Российское вторжение повредило или уничтожило до 30% украинской инфраструктуры, убытки оцениваются в $100 млрд. Об этом заявил министр инфраструктуры Александр Кубраков в интервью Reuters.

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По словам министра, восстановить разрушенное можно за два года, если использовать замороженные российские активы для финансирования.

"Практически все компоненты нашей транспортной инфраструктуры в той или иной форме пострадали", – заявил Кубраков.

Он отметил, что в результате вторжения России в разной степени повреждено или разрушено от 20% до 30% всей инфраструктуры Украины.

Кубраков сказал, что разрушены или повреждены более 300 путепроводов, требуют ремонта или восстановления более 8000 км дорог, взорваны десятки железнодорожных мостов.

Предварительно министр оценил эти убытки в $100 млрд.

"Если говорить о дорогах, мостах и ​​жилых домах, я считаю, что почти все можно восстановить за два года… если все будут работать быстро", – сказал Кубраков.

Министр ожидает, что западные страны поддержат восстановление Украины, он добавил, что средства могут быть найдены из нескольких источников.

"Есть несколько источников, которые рассматриваются. Первый – это активы России, которые сейчас заморожены практически во всех крупных странах", – сказал Кубраков.

Как отмечается, Евросоюз стремился создать международный фонд восстановления, в то время как некоторые политики ЕС призвали использовать российские активы, замороженные Западом, в том числе $300 млрд резервов российского центрального банка.

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Наталия Медведева

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