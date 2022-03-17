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Вторжение застопорилось на всех фронтах, Россия несет большие потери – британская разведка

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17.03.2022, 09:00
Вторжение застопорилось на всех фронтах, Россия несет большие потери – британская разведка - Фото
Иллюстративное фото - АрміяInform

Российское вторжение в Украину в значительной степени застопорилось на всех фронтах, и войска РФ продолжают нести большие потери. Об этом сообщает Минобороны Великобритании в Twitter.

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По данным британской разведки, российские войска добились минимального прогресса на суше, в море и в воздухе в последние дни и продолжают нести большие потери.

"Украинское сопротивление остается стойким и хорошо скоординированным. Подавляющее большинство территории Украины, включая все основные города, остается в руках украинцев", – сказано в сообщении.

Оксана Житнюк
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война потери британская разведка
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