Второй по угрозам регион Молдовы: В Гагаузии сильны прокремлевские группы – Санду

В Гагаузии есть группы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и работают на Россию. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью румынскому HotNews.ro.

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Санду сказала, что "есть определенные группы в Гагаузии, которые, как мы считаем, работают на иностранные интересы, чтобы дестабилизировать ситуацию".

"Мы слышали в Гагаузии заявления, направленные против Молдовы. Мы считаем, что эти люди работают на Россию и у них там есть определенная задача. Но в целом мы не думаем, что есть большой риск, и надеемся, что нам удастся сохранить ситуацию стабильной", – сказала Санду.

Она добавила, что ведомства Молдовы стараются держать ситуацию под контролем и принимать меры, когда это необходимо.

В целом, по мнению президента, пока нет по-настоящему серьезной угрозы для Молдовы ни в Гагаузии, ни в Приднестровье, но "это не значит, что ситуация не может измениться через месяц или два".

"Мы внимательно следим за происходящим, общаемся с местным режимом, чтобы убедиться, что там не предпринимают ничего, что может поставить под угрозу здоровье и безопасность людей", – сказала Санду.

В марте 2014 года парламент Гагаузии, автономной республики в составе Республики Молдова, принял решение о формировании т.н. "народной гвардии", которая может стать прообразом армии республики.

14 июля Санду сказала, что Молдове необходимо перевооружение армии современным вооружением на случай нападения России, чтобы не оказаться "с мотыгами против самолетов".

29 июля Санду после встречи с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом заявила, что Кишинев планирует покупать газ в Румынии и рассчитывает на поставки как можно быстрее. Она также сказала, что если Россия попытается напасть на Молдову, то Кишинев обратится за помощью.

Сергей Бережной

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