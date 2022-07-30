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Второй по угрозам регион Молдовы: В Гагаузии сильны прокремлевские группы – Санду

Цей матеріал також доступний українською
30.07.2022, 12:37
Второй по угрозам регион Молдовы: В Гагаузии сильны прокремлевские группы – Санду - Фото
Майя Санду (Фото - EPA)

В Гагаузии есть группы, которые пытаются дестабилизировать ситуацию в Молдове и работают на Россию. Об этом заявила президент Молдовы Майя Санду в интервью румынскому HotNews.ro. 

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Санду сказала, что "есть определенные группы в Гагаузии, которые, как мы считаем, работают на иностранные интересы, чтобы дестабилизировать ситуацию".

"Мы слышали в Гагаузии заявления, направленные против Молдовы. Мы считаем, что эти люди работают на Россию и у них там есть определенная задача. Но в целом мы не думаем, что есть большой риск, и надеемся, что нам удастся сохранить ситуацию стабильной", – сказала Санду.

Она добавила, что ведомства Молдовы стараются держать ситуацию под контролем и принимать меры, когда это необходимо.

В целом, по мнению президента, пока нет по-настоящему серьезной угрозы для Молдовы ни в Гагаузии, ни в Приднестровье, но "это не значит, что ситуация не может измениться через месяц или два".

"Мы внимательно следим за происходящим, общаемся с местным режимом, чтобы убедиться, что там не предпринимают ничего, что может поставить под угрозу здоровье и безопасность людей", – сказала Санду.

В марте 2014 года парламент Гагаузии, автономной республики в составе Республики Молдова, принял решение о формировании т.н. "народной гвардии", которая может стать прообразом армии республики.

Сергей Бережной
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Молдова майя санду Гагаузия
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