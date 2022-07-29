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Если Россия попытается напасть на Молдову, то мы обратимся за помощью — Санду

Цей матеріал також доступний українською
29.07.2022, 14:17
Если Россия попытается напасть на Молдову, то мы обратимся за помощью — Санду - Фото
Майя Санду (Фото: EPA)

Президент Молдовы Майя Санду заявила, если Россия попытается напасть на Молдову, то Кишинев обратится за помощью. Об этом она сообщила во время визита в Румынию, передает Realitatea.

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По ее словам, Кишинев не исключает "даже самых пессимистичных сценариев" эскалации войны России против Украины.

Она отметила, что если РФ попытается напасть на Молдову, то ее страна обратится за помощью, однако не уточнила, какую именно поддержку будет запрашивать и от кого.

"Мы обеспокоены и допускаем все сценарии, в том числе самые пессимистичные. Мы готовимся ко всем сценариям. В ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, обратимся за помощью", — заявила Санду. 

Читайте также: Украина готова помочь Молдове избавиться от российской оккупации Приднестровья – глава ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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Россия война Молдова майя санду
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