Если Россия попытается напасть на Молдову, то мы обратимся за помощью — Санду

Президент Молдовы Майя Санду заявила, если Россия попытается напасть на Молдову, то Кишинев обратится за помощью. Об этом она сообщила во время визита в Румынию, передает Realitatea.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По ее словам, Кишинев не исключает "даже самых пессимистичных сценариев" эскалации войны России против Украины.

Она отметила, что если РФ попытается напасть на Молдову, то ее страна обратится за помощью, однако не уточнила, какую именно поддержку будет запрашивать и от кого.

"Мы обеспокоены и допускаем все сценарии, в том числе самые пессимистичные. Мы готовимся ко всем сценариям. В ситуации, когда Россия попытается напасть на Республику Молдова, мы, очевидно, обратимся за помощью", — заявила Санду.

22 июня правительство Молдовы еще на 45 дней продлило режим чрезвычайного положения из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

30 июня сообщалось, что на территории молдавского сепаратистского региона Приднестровье российские военные развернули широкую агитационную кампанию за военную службу по контракту в рядах ВС РФ.

14 июля президент Молдовы Майя Санду заявила, что армии страны необходимо перевооружение на случай нападения России, чтобы не оказаться "с мотыгами против самолетов".

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна обеспокоена опасностью вторжения России, если оккупантам удастся захватить Одессу.

Читайте также: Украина готова помочь Молдове избавиться от российской оккупации Приднестровья – глава ГУР

Дмитрий Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.