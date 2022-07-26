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В Молдове обеспокоены опасностью вторжения России в случае оккупации Одессы

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2022, 10:10
В Молдове обеспокоены опасностью вторжения России в случае оккупации Одессы - Фото
Наталья Гаврилица (Фото: правительство Молдовы)

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна обеспокоена опасностью вторжения России, если оккупантам удастся захватить Одессу. Об этом она сообщила в эфире канала CNN.

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По ее словам, вероятность того, что Молдова может стать следующим объектом вторжения России "все еще является гипотетическим сценарием". 

Она отметила, что риск может увеличиться, если боевые действия переместятся дальше на юго-запад Украины и в сторону Одессы. 

"Это очень сложная позиция не только для Молдовы, но и для любой маленькой страны, любой страны, которая опирается на основанный на правилах международный порядок. Если страна может начать войну за аннексию, не принимая во внимание, знаете ли, международное право, то в этом смысле никто не в безопасности, и я думаю, что многие страны обеспокоены", — сказала Гаврилица. 

Премьер Молдовы подчеркнула, что война России против Украины нанесла ущерб молдавской экономике и напомнила о "неспокойной истории Молдовы в сложном регионе", вероятно, имея в виду ситуацию с Приднестровьем, где расположен российский оккупационный контингент. 

Читайте также: Украина готова помочь Молдове избавиться от российской оккупации Приднестровья – глава ГУР 

Дмитрий Гриниченко
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Россия Украина война Молдова
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