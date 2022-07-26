В Молдове обеспокоены опасностью вторжения России в случае оккупации Одессы

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица заявила, что ее страна обеспокоена опасностью вторжения России, если оккупантам удастся захватить Одессу. Об этом она сообщила в эфире канала CNN.

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По ее словам, вероятность того, что Молдова может стать следующим объектом вторжения России "все еще является гипотетическим сценарием".

Она отметила, что риск может увеличиться, если боевые действия переместятся дальше на юго-запад Украины и в сторону Одессы.

"Это очень сложная позиция не только для Молдовы, но и для любой маленькой страны, любой страны, которая опирается на основанный на правилах международный порядок. Если страна может начать войну за аннексию, не принимая во внимание, знаете ли, международное право, то в этом смысле никто не в безопасности, и я думаю, что многие страны обеспокоены", — сказала Гаврилица.

Премьер Молдовы подчеркнула, что война России против Украины нанесла ущерб молдавской экономике и напомнила о "неспокойной истории Молдовы в сложном регионе", вероятно, имея в виду ситуацию с Приднестровьем, где расположен российский оккупационный контингент.

22 июня правительство Молдовы еще на 45 дней продлило режим чрезвычайного положения из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину.

30 июня сообщалось, что на территории молдавского сепаратистского региона Приднестровье российские военные развернули широкую агитационную кампанию за военную службу по контракту в ряды ВС РФ.

14 июля президент Молдовы Майя Санду заявила, что армии страны необходимо перевооружение на случай нападения России, чтобы не оказаться "с мотыгами против самолетов".

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Дмитрий Гриниченко

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