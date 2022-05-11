Второй полуфинал Евровидения 2022: где и когда смотреть
В четверг, 12 мая, в Турине пройдет второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2022", на котором выступят представители 18 стран. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.
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Следить за конкурсом можно на платформах "Суспільного мовлення":
- телеканале UA: Культура,
- сайтах Суспільне Культура і Суспільне Євробачення, а также Facebook Суспільне Мовлення,
- Facebook-странице Евровидения,
- На YouTube-канале Евровидения Украина можно будет наблюдать вживую с комментариями ведущего Тимура Мирошниченко,
- Слушать – в эфире Радио Промінь.
Помимо этого, в этом году Евровидение можно будет смотреть онлайн в приложение Дия в разделе Дия TV.
Во втором полуфинале выступят 18 участников:
Финляндия: The Rasmus — Jezebel;
Израиль: Michael Ben David — I.M;
Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano;
Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black;
Грузия: Circus Mircus — Lock Me In;
Мальта: Эмма Мускат И Ам (What I Am);
Сан Марино: Achille Lauro — Stripper;
Австралия: Sheldon Riley — Not The Same;
Кипр: Andromache — Ela;
Ирландия: Brooke — That’s Rich;
Северная Македония: Andrea — Circles;
Эстония: Stefan — Hope;
Румыния: WRS — Llámame;
Польша: Ochman — River;
Черногория: Vladana — Breathe;
Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You;
Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer;
Чехия: We Are Domi — Lights Off.
19. Украинская группа Kalush Orchestra выступила вчера под номером 6 в первом полуфинале и вышла в финал песенного конкурса "Евровидение-2022" со своей песней "Стефания".
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