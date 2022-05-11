Второй полуфинал Евровидения 2022: где и когда смотреть

В четверг, 12 мая, в Турине пройдет второй полуфинал песенного конкурса "Евровидение-2022", на котором выступят представители 18 стран. Трансляция начнется в 22:00 по киевскому времени.

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Следить за конкурсом можно на платформах "Суспільного мовлення":

Помимо этого, в этом году Евровидение можно будет смотреть онлайн в приложение Дия в разделе Дия TV.

Во втором полуфинале выступят 18 участников:

Финляндия: The Rasmus — Jezebel; Израиль: Michael Ben David — I.M; Сербия: Konstrakta — In Corpore Sano; Азербайджан: Nadir Rustamli — Fade To Black; Грузия: Circus Mircus — Lock Me In; Мальта: Эмма Мускат И Ам (What I Am); Сан Марино: Achille Lauro — Stripper; Австралия: Sheldon Riley — Not The Same; Кипр: Andromache — Ela; Ирландия: Brooke — That’s Rich; Северная Македония: Andrea — Circles; Эстония: Stefan — Hope; Румыния: WRS — Llámame; Польша: Ochman — River; Черногория: Vladana — Breathe; Бельгия: Jérémie Makiese — Miss You; Швеция: Cornelia Jakobs — Hold Me Closer; Чехия: We Are Domi — Lights Off.

19. Украинская группа Kalush Orchestra выступила вчера под номером 6 в первом полуфинале и вышла в финал песенного конкурса "Евровидение-2022" со своей песней "Стефания".

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Наталия Фреик

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