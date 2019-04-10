Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.04.2019, 14:10

Второй тур. Место голосования сменили более 80 тысяч избирателей

Второй тур. Место голосования сменили более 80 тысяч избирателей - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По данным госреестра, возможностью временно изменить место голосования воспользовались 80 197 избирателей

Реклама
Реклама

По состоянию на 10 апреля 2019 года более 80 тысяч избирателей временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса во втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщает сайт Государственного реестра избирателей.

Таким образом, возможностью временно изменить место голосования воспользовались 80 197 избирателей.

Реклама

В Киевской области - 8373, в Харьковской - 6856, Одесской – 5285, Луганской – 2561, Донецкой – 4824, Львовской – 4538.  В Киеве – 14235, 1558 жителей временно оккупированного Крыма также изменили место голосования.

По данным реестра, 1360 избирателей временно изменили место голосования, выбрав избирательный участок в пределах зарубежного избирательного округа.

Второй тур состоится 21 апреля 2019 года.

Читайте также: Как сменить место голосования: детальная инструкция

7 апреля ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов: шоумен Владимир Зеленский (30,24%), действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%). Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов и был объявлен второй тур, который состоится 21 апреля.

 

Отправить:
Распечатать:
Теги: выборы, второй тур, место голосование
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 