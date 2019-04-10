Второй тур. Место голосования сменили более 80 тысяч избирателей

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

По состоянию на 10 апреля 2019 года более 80 тысяч избирателей временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса во втором туре выборов президента Украины. Об этом сообщает сайт Государственного реестра избирателей.

Таким образом, возможностью временно изменить место голосования воспользовались 80 197 избирателей.

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В Киевской области - 8373, в Харьковской - 6856, Одесской – 5285, Луганской – 2561, Донецкой – 4824, Львовской – 4538. В Киеве – 14235, 1558 жителей временно оккупированного Крыма также изменили место голосования.

По данным реестра, 1360 избирателей временно изменили место голосования, выбрав избирательный участок в пределах зарубежного избирательного округа.

Второй тур состоится 21 апреля 2019 года.

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7 апреля ЦИК объявила официальные результаты первого тура выборов: шоумен Владимир Зеленский (30,24%), действующий глава государства Петр Порошенко (15,95%). Ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов и был объявлен второй тур, который состоится 21 апреля.