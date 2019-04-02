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02.04.2019, 13:55

Второй тур выборов: что сказала Тимошенко о поддержке Зеленского

Второй тур выборов: что сказала Тимошенко о поддержке Зеленского - Фото
Юлия Тимошенко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Лидер Батькивщины отметила, что не может "брать ответственность за какие-либо советы"

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Лидер Батькивщины Юлия Тимошенко прокомментировала возможность поддержки кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского во втором туре, который состоится 21 апреля 2019 года. Об этом она заявила сегодня на пресс-конференции.

"В обществе сегодня существует вопрос для тех людей, которые не голосовали за двух кандидатов в президенты, которые вышли во второй тур - что теперь делать? Идти на выборы или не идти, за кого голосовать", - отметила она.

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По мнению Тимошенко, Украина находится в кризисном состоянии и экономических руинах.

"Я считаю, что ни один из кандидатов, которые по решению ЦИК вышли во второй тур, не справятся с этими вызовами и не прекратят ни войны, ни беды. Поэтому брать ответственность за какие-либо советы я сейчас не могу", - добавила она.

1 апреля 2019 года сообщалось, что министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ничего не знает о возможной поддержке со стороны Тимошенко кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре в обмен на пост премьер-министра. 

По состоянию на 13:15 дня 2 апреля обработаны 98,90% бюллетеней от первого тура выборов главы государства: шоумен Владимир Зеленский - 30,23%, нынешний президент Петр Порошенко - 15,91%. 21 апреля состоится второй тур.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, арсен аваков, юлия тимошенко, выборы-2019, второй тур
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