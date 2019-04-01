Поддержит ли Тимошенко Зеленского: что сказал Аваков

Арсен Аваков (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ничего не знает о возможной поддержке со стороны Юлии Тимошенко кандидата в президенты Владимира Зеленского во втором туре в обмен на пост премьер-министра. Об этом он заявил в интервью Левому берегу.

Комментируя, насколько эта ситуация вообще вероятна, Аваков подчеркнул: "Ничего об этом не знаю. Думаю, каждый из них будет думать о собственной парламентской перспективе".

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По его словам, он не будет "ничего советовать ни Тимошенко, ни Порошенко, ни Зеленскому". "Я буду им всем помогать с точки зрения обеспечения их прав на выборах. Но не более", - уточнил глава МВД.

Отвечая на вопрос, возможны ли из изменения избирательного законодательства перед парламентскими выборами (это якобы было одним из ключевых пунктов договоренностей Тимошенко и Зеленского, которые, впрочем, оба опровергли, – ред.), Аваков сказал: "Разве что в каких-то точечных моментах - изменение проходного барьера, правила образования блоков, например. Но в кардинальные изменения - вроде введения полной пропорционалки или двухтурового голосования – я не верю".

21 апреля состоится второй тур выборов президента.

31 марта Зеленский утверждал, не ведет переговоры со штабом лидера Батькивщины.

Согласно окончательным результатам национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

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