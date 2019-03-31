Зеленский заявил, что не ведет переговоры с Тимошенко

Владимир Зеленский (скриншот видео)

Кандидат в президенты Владимир Зеленский утверждает, что не ведет переговоры со штабом лидера Батькивщины Юлией Тимошенко, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Мы не собираемся ни с кем объединяться и даже не вели переговоры", - сказал он журналистам.

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Народный депутат Мустафа Найем в Telegram ранее сообщил, что Тимошенко и Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, свидетельствуют результаты общенационального экзитпола по состоянию на 18:00.

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