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31.03.2019, 20:16

Зеленский заявил, что не ведет переговоры с Тимошенко

Зеленский заявил, что не ведет переговоры с Тимошенко - Фото
Владимир Зеленский (скриншот видео)

Кандидат в президенты прокомментировал возможное объединение с лидером Батькивщины

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Кандидат в президенты Владимир Зеленский утверждает, что не ведет переговоры со штабом лидера Батькивщины Юлией Тимошенко, сообщает корреспондент LIGA.net.

"Мы не собираемся ни с кем объединяться и даже не вели переговоры", - сказал он журналистам.

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Народный депутат Мустафа Найем в Telegram ранее сообщил, что Тимошенко и Зеленский ведут переговоры об объединении усилий во втором туре президентских выборов.

Кандидаты в президенты Украины Владимир Зеленский и Петр Порошенко выходят во второй тур выборов, свидетельствуют результаты общенационального экзитпола по состоянию на 18:00.

Читайте также: Хроника выборов в Украине. Первый тур: LIVE

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Теги: Владимир Зеленский, юлия тимошенко, Мустафа Найем
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