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01.04.2019, 11:22

Второй тур. За сколько дней можно изменить место голосования

Второй тур. За сколько дней можно изменить место голосования - Фото
Ольга Айвазовская (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

В ОПОРЕ сказали, что если ЦИК объявит результаты 10 апреля, то у украинцев будет лишь пять дней для изменения места голосования

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Накануне второго тура голосования у тех, кто захочет изменить место голосования, будет меньше недели на подачу заявления. Об этом сегодня на брифинге сообщила Ольга Айвазовская.

Она напомнила, что в распоряжении ЦИК есть 10 дней для установления и объявления результата выборов. "Не все граждане Украины, даже в той мере, в какой имели шанс реализовать избирательное право до первого тура, смогут воспользоваться им накануне 21 апреля", - отметила она.

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Накануне первого тура временно изменили место голосования без изменения избирательного адреса 316 000 украинцев, на это им было отведено 85 дней. В то же время, если ЦИК объявит результаты в граничный срок, 10 апреля, у граждан будет лишь пять дней для того, чтобы повторно обратиться с заявлениями о смене места голосования.

"Очевидно, что времени (на изменение места голосования, - ред.) будет в десятки раз меньше, чем было перед 31 марта", - подчеркнула Айвазовская.

Также несовершенной остается процедура голосования украинцев за границей, подчеркнула она, поскольку там находятся более 4 млн украинских граждан, тогда как в списки избирателей попадают только те, кто состоит на консульском учете, а это меньше 500 000 человек.

"По факту 3,5 млн граждан остаются без права голоса, и форма его реализации очень проблематична", - отметила она, напомнив о длинных очередях в посольства и консульства Украины 31 марта.

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"Мы бы рекомендовали внедрить систему электронного обращения о временной смене места голосования для всех граждан и предусмотреть изменения в законодательстве в части возможности проведения досрочного голосования на зарубежном округе", - добавила она.

Второй тур выборов президента пройдет 21 апреля 2019 года.

1 апреля 2019 года сообщалось, что на выборах президента за рубежом проголосовали меньше 13%.

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Теги: Ольга Айвазовская, голосование, опора, выборы-2019, второй тур
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