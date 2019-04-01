В ЦИК сообщили, сколько украинцев проголосовали за границей

Центризбирком (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

На выборах президента за рубежом проголосовали меньше 13%. Об этом сегодня на брифинге сообщила глава ЦИК Татьяна Слипачук.

Общее количество избирателей, включенных в списки на зарубежных участках, составляло 434 930 человек, из них бюллетени получили 54 931 человек, что составляет 12,62%.

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"Достаточно много избирателей, от 20% и до 100% по процентному составу приняли участие в голосовании по зарубежному округу", - добавила она. На сегодня обработана информация по 97 из 101 зарубежного участка.

1 апреля 2019 года в ЦИК сообщали, что лидером избирательной гонки на зарубежном избирательном округе стал кандидат в президенты Петр Порошенко.

Согласно окончательным результатам национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

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