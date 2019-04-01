Выборы-2019. Назван лидер гонки на зарубежном округе

Выборы (фото - depositphotos.com)

Лидером избирательной гонки на зарубежном избирательном округе стал кандидат в президенты Петр Порошенко. Об этом сообщает сайт ЦИК.

ЦИК обработал 86% протоколов избирательных участков заграничного избирательного округа.

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За рубежом 101 избирательный участок, количество избирателей, которые приняли участие в голосовании, составило 36 713 человек.

По результатам обработки 86% протоколов, 38% украинцев за рубежом поддержали Порошенко – 38, 2%, кандидата в президенты Владимира Зеленского – 26, 5% голосов, лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко - 9,95%, Игоря Смешко - 6,42%, лидера Оппозиционной платформы За життя Юрия Бойко - 5,25%, лидера Батькивщины Юлию Тимошенко - 4,21%.

На избирательном участке заграничного округа в столице Беларуси Минске комиссия закончила подсчет голосов еще до полуночи: там лидируют Зеленский и Порошенко.

Согласно окончательным результатам национального экзитпола, Владимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

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