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01.04.2019, 06:44

Выборы-2019. Назван лидер гонки на зарубежном округе

Выборы-2019. Назван лидер гонки на зарубежном округе - Фото
Выборы (фото - depositphotos.com)

ЦИК обработал 86% протоколов участков заграничного избирательного округа

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Лидером избирательной гонки на зарубежном избирательном округе стал кандидат в президенты Петр Порошенко. Об этом сообщает сайт ЦИК.

ЦИК обработал 86% протоколов избирательных участков заграничного избирательного округа.

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За рубежом 101 избирательный участок, количество избирателей, которые приняли участие в голосовании, составило 36 713 человек.

По результатам обработки 86% протоколов, 38% украинцев за рубежом поддержали Порошенко – 38, 2%, кандидата в президенты Владимира Зеленского – 26, 5% голосов, лидера Гражданской позиции Анатолия Гриценко - 9,95%, Игоря Смешко - 6,42%, лидера Оппозиционной платформы За життя Юрия Бойко - 5,25%, лидера Батькивщины Юлию Тимошенко - 4,21%.

На избирательном участке заграничного округа в столице Беларуси Минске комиссия закончила подсчет голосов еще до полуночи: там лидируют Зеленский и Порошенко.

Согласно окончательным результатам национального экзитполаВладимир Зеленский набрал 30,6%, Порошенко - 17,8%. Третье место - Юлия Тимошенко (14,2%). Четвертое - Юрий Бойко (9,7%). Пятое - Анатолий Гриценко (7,1%).

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Теги: Владимир Зеленский, петр порошенко, юлия тимошенко, анатолий гриценко, юрий бойко, выборы-2019
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