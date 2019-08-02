"Вы пообещали". Зеленский написал депутату комментарий в Facebook

Владимир Зеленский (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Президент Владимир Зеленский написал депутату Андрею Иванчуку комментарий к посту в Facebook, напомнив, что тот пообещал выделить деньги на ремонт дорог.

Депутат записал видеообращение, в котором отчитался о ходе ремонта дороги в Коломыи. Тут же он отметил: "Что касается просьбы президента Украины о помощи отремонтировать дорогу в Космаче (Косовский район Ивано-Франковской области – ред.), то, думаю, глава государства подразумевал использовать мой опыт и помочь победителю от Слуги народа на соседнем избирательном участке правильно оформить документы, сделать проект и, соответственно, техническую документацию, чтобы решить проблемы этого округа".

Зеленский в комментариях написал: "Нет, господин Иванчук, вы пообещали, поэтому финансируйте (ремонт дорог – ред.)".

Глава Офиса президента Андрей Богдан также написал комментарий: "Нет. Президент верит, что вы профинансируете эти работы!".

Эта дискуссия стала продолжением сегодняшнего разговора президента и депутата на встрече политиков и активистов Ивано-Франковской области. Зеленский призвал Иванчука дать 175 млн грн на ремонт дороги. Президент также заявил, что, если Иванчук его "обдурит", то раздаст его телефоны и адреса селянам.