Зеленский–депутату: Если обдурите, дам ваш номер селянам - видео

Президент Владимир Зеленский пригрозил депутату Андрею Иванчуку раздать его телефонные номера селянам, если он "обдурит". Об этом он сказал во время встречи с активистами и политиками и обсуждения ремонта проблемных дорог в Ивано-Франковской области.

Президент призвал депутата выделить 175 миллионов гривень на ремонт дороги.

"Но я вас очень прошу, если вы меня обдурите, я дам все ваши телефоны и адреса всем селянам…они к вам придут", - заявил Зеленский.

Ранее сегодня президент представил нового главу Ивано-Франковской облгосадминистрации.