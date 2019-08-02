Зеленский–депутату: Если обдурите, дам ваш номер селянам - видео

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Президент призвал переизбранного депутата выделить 175 млн грн на ремонт дороги

Президент Владимир Зеленский пригрозил депутату Андрею Иванчуку раздать его телефонные номера селянам, если он "обдурит". Об этом он сказал во время встречи с активистами и политиками и обсуждения ремонта проблемных дорог в Ивано-Франковской области.

Президент призвал депутата выделить 175 миллионов гривень на ремонт дороги.

"Но я вас очень прошу, если вы меня обдурите, я дам все ваши телефоны и адреса всем селянам…они к вам придут", - заявил Зеленский.

Ранее сегодня президент представил нового главу Ивано-Франковской облгосадминистрации.

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Теги: Андрей Иванчук, Владимир Зеленский
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