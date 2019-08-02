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Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской ОГА

Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской ОГА - Фото
Денис Шмыгаль (скриншот видео)
02.08.2019, 13:00

Главой госадминистрации Ивано-Франковской области стал Денис Шмыгаль

Президент Владимир Зеленский представил нового главу Ивано-Франковской областной государственной администрации - директора Бурштынской ТЭС (ДТЭК Западэнерго) Дениса Шмыгаля.

Шмыгаль отметил, что в его работе приоритетами будут восстановление инфраструктуры (ремонт дорог и мостов), вопросы экологии (стихийные мусорные свалки и очистительные сооружения), поддержка бизнеса и социальные вопросы (больницы, школы).

"Я обещаю, что стиль руководства будет открытым, чиновникам нынешним и будущим говорю: забудьте о коррупции на Прикарпатье. Стиль управления - европейский, прозрачный, близкий к людям", - заверил новоназначенный.

Денис Шмыгаль - 1975 г.р., львовянин. В января 2018 года он возглавил Бурштынскую ТЭС. До этого занимал должность главы департамента экономического развития, торговли и промышленности Львовской облгосадминистрации, был заместителем начальника главного управления Миндоходов во Львовской области.

24 июля Кабинет министров согласовал назначение Шмыгаля на должность председателя Ивано-Франковской ОГА.

Сегодня Зеленский находится с рабочим визитом в Ивано-Франковской области.

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Владимир Зеленский назначение Ивано-Франковская область
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