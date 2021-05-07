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"Вы сами видели". Зеленский встретился с посетившими Донбасс министрами стран Бенилюкса

07.05.2021, 16:44
Фото: пресс-служба ОП

Важно не на словах знать, что происходит на Донбассе, а увидеть собственными глазами. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с главами МИД  стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) – Софи Вильмес, Стефом Блоком и Жаном Ассельборном, которые вчера, 6 мая, совершили поездку на восток Украины.

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Зеленский поблагодарил министров за то, что они по собственной инициативе начали визит в Украину с поездки на Донбасс.

"Я думаю, что важно не на словах знать, что там происходит, а увидеть все собственными глазами. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу. Мы вкладываем деньги в инфраструктуру", – отметил президент.

Зеленский проинформировал министров о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира.

Высокопоставленные чиновники стран Бенилюкса положительно оценили последовательное соблюдение Украиной перемирия на Донбассе.

В связи с наращиванием Россией вооруженных сил на границах Украины собеседники выразили общее мнение о недопустимости таких действий, поскольку они представляют угрозу для общеевропейской безопасности и стабильности.

СПРАВКА. Бенилюкс – межправительственная организация, представляющая собой политический, экономический и таможенный союз трех монархий: Бельгии, Нидерландов и Люксембурга. Название союза образовано из начальных букв наименований каждой страны-участницы.
  • 6 мая в день визита на Донбасс министров иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга российские наемники обстреляли позиции украинских военных возле Новотроицкого — один боец погиб, еще один получил ранение.
  • Сегодня стало известно, что 6 мая погибли двое украинских военных.
Наталия Медведева
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Владимир Зеленский Донбасс нидерланды бельгия люксембург Бенилюкс
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