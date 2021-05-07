"Вы сами видели". Зеленский встретился с посетившими Донбасс министрами стран Бенилюкса
Важно не на словах знать, что происходит на Донбассе, а увидеть собственными глазами. Об этом сказал президент Владимир Зеленский на встрече с главами МИД стран Бенилюкса (Бельгии, Нидерландов и Люксембурга) – Софи Вильмес, Стефом Блоком и Жаном Ассельборном, которые вчера, 6 мая, совершили поездку на восток Украины.
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Зеленский поблагодарил министров за то, что они по собственной инициативе начали визит в Украину с поездки на Донбасс.
"Я думаю, что важно не на словах знать, что там происходит, а увидеть все собственными глазами. Знаю, что вы были в городе Счастье Луганской области. Вы сами видели, как мы относимся к Донбассу. Мы вкладываем деньги в инфраструктуру", – отметил президент.
Зеленский проинформировал министров о ситуацию с безопасностью на Донбассе, а также о шагах, которые осуществляет Украина для достижения мира.
Высокопоставленные чиновники стран Бенилюкса положительно оценили последовательное соблюдение Украиной перемирия на Донбассе.
В связи с наращиванием Россией вооруженных сил на границах Украины собеседники выразили общее мнение о недопустимости таких действий, поскольку они представляют угрозу для общеевропейской безопасности и стабильности.
- 6 мая в день визита на Донбасс министров иностранных дел Бельгии, Нидерландов и Люксембурга российские наемники обстреляли позиции украинских военных возле Новотроицкого — один боец погиб, еще один получил ранение.
- Сегодня стало известно, что 6 мая погибли двое украинских военных.
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