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13.06.2019, 16:58

Вятрович идет в партию к Порошенко: видео

Вятрович идет в партию к Порошенко: видео - Фото
Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор института нацпамяти заявил, что разделяет программу Европейской солидарности

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил в видеообращении, что  присоединяется к партии пятого президента Петра Порошенко Европейская солидарность

Вятрович сказал, что разделяет программу этой политической силы.

"Именно из-за угрозы реванша (пророссийских сил, - ред.) наша, теперь уже общая, команда нужна в новом парламенте Украины", - считает он.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. Ранее Порошенко назвал первую десятку из списка своей партии. 

Читайте также: Вятрович о декоммунизации: За каждым памятником Ленина - Путин 

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Теги: Владимир Вятрович, выборы, Петр Порошеенко, европейская солидарность
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