Вятрович идет в партию к Порошенко: видео

Владимир Вятрович (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил в видеообращении, что присоединяется к партии пятого президента Петра Порошенко Европейская солидарность.

Вятрович сказал, что разделяет программу этой политической силы.

"Именно из-за угрозы реванша (пророссийских сил, - ред.) наша, теперь уже общая, команда нужна в новом парламенте Украины", - считает он.

Досрочные выборы в Верховную Раду пройдут 21 июля. Ранее Порошенко назвал первую десятку из списка своей партии.

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