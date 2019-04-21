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21.04.2019, 17:18

Выборы-2019. На админгранице с Крымом оккупанты опрашивают людей

Выборы-2019. На админгранице с Крымом оккупанты опрашивают людей - Фото
Фото: dpsu.gov.ua

По данным Госпогранслужбы, все контрольные пункты пропуска работают в штатном режиме

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Российские оккупанты на административной границе с Крымом опрашивают укрпинцев об участии в голосовании на выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"По информации граждан, пересекающих админграницу в направлении материковой части Украины, оккупанты снова проводят опрос с целью установления будут ли голосовать, в каком населенном пункте, за какого кандидата и на каком избирательном участке", - отметили в пресс-службе.

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Все контрольные пункты пропуска работают в штатном режиме. "Нестандартных или конфликтных ситуаций, а также провокаций со стороны оккупантов не зафиксировано", - добавили в пресс-службе.

По состоянию на 15:00, явка избирателей во втором туре президентских выборов составляет 45,25%. 

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Теги: Крым, оккупанты, выборы-2019
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