Выборы-2019. На админгранице с Крымом оккупанты опрашивают людей

Фото: dpsu.gov.ua

Российские оккупанты на административной границе с Крымом опрашивают укрпинцев об участии в голосовании на выборах президента. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

"По информации граждан, пересекающих админграницу в направлении материковой части Украины, оккупанты снова проводят опрос с целью установления будут ли голосовать, в каком населенном пункте, за какого кандидата и на каком избирательном участке", - отметили в пресс-службе.

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Все контрольные пункты пропуска работают в штатном режиме. "Нестандартных или конфликтных ситуаций, а также провокаций со стороны оккупантов не зафиксировано", - добавили в пресс-службе.

По состоянию на 15:00, явка избирателей во втором туре президентских выборов составляет 45,25%.

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